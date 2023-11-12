4-5 ноября в Париже прошел поп-ап бранч украинской кухни. Об этом сообщает Posteat.

Бранч – это совместная инициатива шеф-кухарки Avantgarden Марины Корсун и шеф-кондитерки Mater.Paris Алины Прокопенко.

Парижанам предлагали 7 блюд с добавлением украинских локальных продуктов, которые Марина Корсун собственноручно привезла из Киева специально для события.

Гости бранча попробовали: соленые ленивые вареники с базиликом и пармезаном; сладкие ленивые вареники с кремом из розового яблока; птички-булочки и нежный паштет из куриной печени; медовик с копченой грушей; блины с кленовым сиропом, кремом маскарпоне и апельсином; сырник с маком, ромашковым кремом и медовой пылью; пасту с телячьими щечками и украинским трюфелем.

Блюда подавали в аутентичных керамических тарелках украинского скульптора Андрея Опришко.

«Это коллаборация двух украинских шефов, захотевших накормить парижан традиционными украинскими блюдами, но с современным видением. Познакомить с нашей культурой, например, с праздничной выпечкой жаворонок, и рассказать об украинских продуктах – копченом меде, винницком трюфеле, розовых яблоках, медовой пыльце», — прокомментировала Марина Корсун.

Ранее мы писали , что одна из старейших кулинарных школ Парижа запускает второй бесплатный курс для украинцев.

Фото: Posteat.