Одна из старейших кулинарных школ Парижа запускает второй бесплатный курс для украинцев

Французская кулинарная школа L'École de París des Métiers de la Table (EPMT) во второй раз запускает бесплатный гастрономический курс для украинцев.

Об этом пишет издание Posteat со ссылкой на слова педагогического инженера EPMT Aurélia Belbachir.

Даты начала курса не определены. Известно лишь, что это произойдет в новом учебном году.

Программа будет зависеть от финансирования, которое получит школа.

Занятия будут проходить три раза в неделю с 9:30 до 15:30. Длительность обучения 6 месяцев.

Студентов обучают шефы высокого уровня.

L'École de París des Métiers de la Table (EPMT) – одна из старейших школ Парижа, которая готовит специалистов в пяти различных сферах кулинарного искусства: boulangerie, pastisserie, chocolaterie, l'hôtellerie, restauration.