Магазин H&M откроется в ТРЦ River Mall 16 ноября

16 ноября в киевском ТРЦ River Mall откроется магазин H&M. Об этом сообщается на официальном сайте ТРЦ.

Также известно, что в ближайшие недели заработают магазины в торговых центрах SkyMall и Dream Town.

Ранее мы писали, что магазины H&M открылись в столичных ТРЦ Lavina Mall и Respublika Park.

Также было известно, что магазины H&M заработают в Украине в конце ноября — начале декабря.

Они должны начать работу в столичных ТРЦ Retroville, Respublika Park, Dream Town, River Mall и во львовском Victoria Gardens.

Фото: H&M.