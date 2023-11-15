В Лондоне проведут украинский винтажный маркет: деньги передадут на реабилитацию военных

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Наталия Габрух
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18-19 ноября в частной резиденции у Гайд-парка в Лондоне пройдет благотворительное мероприятие UA HOME Vintage Charity Market. На нем посетители смогут приобрести винтажные вещи от известных брендов и дизайнеров. Об этом пишет Bazilik Media.

Организатором выступает украинская фотографка и продюсерка Марьяна Шафро.

Все вырученные средства будут направлены на протезирование военных в Superhumans Center.

На Vintage Charity Market посетители смогут приобрести винтажные вещи от брендов Dolce & Gabbana, Prada, Dior, Balenciaga, Saint Laurent и других.

Также будут представлены вещи от известных украинских брендов из их архивных коллекций: Cultnaked, Poustovit, Elena Reva, Jul, AMG, Masha Popova.

Художница Алена Кокс будет автором визуального художественного оформления мероприятия, а также представленных на нем картин.

В рамках UA HOME Vintage Charity Market будет доступна выборка предметов декора для дома и украшений украинских брендов к празднованию Рождества.

Кроме этого можно будет увидеть архивные коллекции концептстора Apartment 13 и sustainable eco-friendly ритейлера детской одежды – Milk Kids.

Ранее мы писали, что «Новая почта» выпустила благотворительную линейку спортивной одежды к «Самому длинному в мире марафону».

Фото: UA HOME Vintage Charity Market.

Опубликовано: 15 ноября 2023
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