Украинец разработал инструкцию по созданию солнечных панелей

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Наталия Габрух
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Из доступных материалов можно сделать солнечную панель самостоятельно. Об этом в соцсетях пишет соучредитель космических стартапов и соавтор проекта MySatUA Дмитрий Хмара.

На фото Дмитрий Хмара показал солнечные батареи, которые можно сделать своими руками.

По словам Дмитрия, процесс создания выглядит примерно так:

  1. Печать подложки на 3D-принтере.
  2. Ручная обжимка и лужение проволок, упаковка конечностей в термоусадку.
  3. Ручная спайка кремниевых пластин между собой лентой и припайкой проволок.
  4. Ручной монтаж кремния на подложку специальным скотчем.
  5. Ручная заливка эпоксидной смолой «горкой» и установка на специальные балансировочные подставки и покрытие от пыли и перепадов температуры.
  6. Удаление пузырей в вакуумной камере.
  7. Ожидание 48 часов результата в контролируемых климатических условиях.

Дмитрий Хмара подчеркнул, что описал шаги упрощенно, ведь работа нуждается в некоторых навыках.

Он написал, что для нужд стартапа необходимо производить 100 подобных солнечных панелей в день. Сейчас производитель ищет способ автоматизации процессов.

Ранее мы писали, что в Ирпене детскую поликлинику оборудовали солнечной электростанцией.

Фото: Дмитрий Хмара.

Опубликовано: 15 ноября 2023
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