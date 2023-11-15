Украинец разработал инструкцию по созданию солнечных панелей

Из доступных материалов можно сделать солнечную панель самостоятельно. Об этом в соцсетях пишет соучредитель космических стартапов и соавтор проекта MySatUA Дмитрий Хмара.
На фото Дмитрий Хмара показал солнечные батареи, которые можно сделать своими руками.
По словам Дмитрия, процесс создания выглядит примерно так:
Дмитрий Хмара подчеркнул, что описал шаги упрощенно, ведь работа нуждается в некоторых навыках.
Он написал, что для нужд стартапа необходимо производить 100 подобных солнечных панелей в день. Сейчас производитель ищет способ автоматизации процессов.
Ранее мы писали, что в Ирпене детскую поликлинику оборудовали солнечной электростанцией.
Фото: Дмитрий Хмара.