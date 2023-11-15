Украинец разработал инструкцию по созданию солнечных панелей

Из доступных материалов можно сделать солнечную панель самостоятельно. Об этом в соцсетях пишет соучредитель космических стартапов и соавтор проекта MySatUA Дмитрий Хмара.

На фото Дмитрий Хмара показал солнечные батареи, которые можно сделать своими руками.

По словам Дмитрия, процесс создания выглядит примерно так:

Печать подложки на 3D-принтере. Ручная обжимка и лужение проволок, упаковка конечностей в термоусадку. Ручная спайка кремниевых пластин между собой лентой и припайкой проволок. Ручной монтаж кремния на подложку специальным скотчем. Ручная заливка эпоксидной смолой «горкой» и установка на специальные балансировочные подставки и покрытие от пыли и перепадов температуры. Удаление пузырей в вакуумной камере. Ожидание 48 часов результата в контролируемых климатических условиях.

Дмитрий Хмара подчеркнул, что описал шаги упрощенно, ведь работа нуждается в некоторых навыках.

Он написал, что для нужд стартапа необходимо производить 100 подобных солнечных панелей в день. Сейчас производитель ищет способ автоматизации процессов.

Ранее мы писали, что в Ирпене детскую поликлинику оборудовали солнечной электростанцией .

Фото: Дмитрий Хмара.