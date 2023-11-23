Бренды одежды, которые создали украинские военные и волонтеры

Как поддержать военных кроме донатов ? Ветераны, волонтеры, а также действующие военнослужащие выпускают одежду и мерч с авторскими принтами. Прибыль направляется на помощь военным, в частности, на реабилитацию бойцов.

Рассказываем, где приобрести тхуди, посвященные силам ПВО и гавайские рубашки от ветерана Дениса Квебека.

Бренд "Заколот"

Бренд мужской одежды, который создал военный из милитари-сообщества "Щищ", известный как Дед Шиноби. Новые вещи выпускают в ограниченном количестве. Здесь можно приобрести футболки, шорты, патчи.

Стоимость : футболка – 1500 грн, худи – 2900 грн, патч – 500 грн

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Regata Club

Основатель бренда мужского белья Regata Club – военнослужащий Александр Матяш. В 2015 году, когда Матяш пошел служить в зоне АТО, почувствовал дискомфорт от того, что привычное белье натирало. Тогда и появилась идея шить комфортное белье.

Кроме мужского белья Regata Club также шьет брюки, толстовки, футболки.

Стоимость: трусы-боксеры – 360 грн, толстовка – 1600 грн, футболка – 550 грн

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Мерч от "Зграї"

Команда волонтеров "Зграя" выпустила мерч, посвященный силам ПВО. Идея создать футболки "сППОкій" возникла в конце мая после масштабных ракетных обстрелов Киева. Осенью "Зграя" также выпустила теплые худи. Все изделия отшивают по собственному дизайну. Деньги от продажи направляют на военные нужды.

Стоимость: худи – 1700 грн, футболка – 750 грн

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Мерч от Veteranka

Женское ветеранское движение испускает мерч, чтобы закрыть потребности женщин военнослужащих. Вещи отшивают в цехе, где шьют женскую военную форму. Худи, лонгсливы, футболки можно приобрести через Instagram .

Сейчас Veteranka предлагают приобрести худи с принтом от парамедикини Аляски, чтобы помочь закрыть сбор на зимние нужды защитников и защитниц.

Стоимость: худи – 2300 грн

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PSD Info

Организация PSD Info, основанная военным и ветераном Денисом Квебеком, занимается огненными тренировками и информированием тех, кто хочет изучать военное дело.

Также PSD Info имеет свой мерч для военнослужащих и гражданских, а именно: патчи, футболки "Мандруй, Стріляй, Кохай", худи, шапки и даже гавайские рубашки Work&Travel.

"Мерч ассоциируется с профессионализмом, духом авантюризма, стремлением к постоянному саморазвитию и отсутствием стагнации", - говорят в PSD Info.

Стоимость: футболка – 750 грн

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Мерч Brave Group

Brave Group – разведывательная рота спецподразделения "Кракен", участвовавшая в освобождении населенных пунктов на Харьковщине, а также в боях Донецкой области.

Военные выпускают свой мерч: худи, футболки и патчи, которые можно приобрести через Instagram-страницу, или на сайте сообщества Psd Info .

Стоимость: худи – 2000 грн, футболка – 1300 грн

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Бренд "Палай"

Бывший разведчик, а ныне волонтер Назар Двирченко из Бердичева вместе с другом бывшим командиром роты 95-й бригады Александром Сурмачем создали марку одежды Palai. Главная идея – поддержать бойцов, получивших тяжелые ранения и лишившихся конечностей на войне. Часть прибыли передается на спортивную реабилитацию защитников.

Цена: футболка Palai мужская или женская – 870 грн

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SMerch

SMerch – бренд одежды от общественного деятеля Сергея Стерненко. В ассортименте футболки с горящим Кремлем, хлопком и Крымским мостом. Также худи с "Железным крестом" УНР, который сейчас используют наши военные для обозначения украинской техники.