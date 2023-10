Просто скинь донат: Василий Байдак, Антон Тимошенко, Рамиль и Амиль Насировы – о креативном сборе миллионов на ВСУ

После 24 февраля 2022 года в Украине случился бум стендапа – украинские комики собирают тысячные залы в городах и миллионы просмотров на YouTube. А еще регулярно запускают сборы на ВСУ и придумывают все более креативные способы привлечь аудиторию к помощи военным. Поют, снимают клипы, устраивают творческие коллаборации.

Поговорили с самыми известными стендаперами – Василием Байдаком, Антоном Тимошенко, Рамилем и Амилем Насировыми из группы Курган & Agregat об их креативных сборах на ВСУ.

Василий Байдак: “Если нужно скакать с бубном – будем скакать…”

"Просто скинь донат..." – этот клип, снятый на Щекавице в октябре 2022 года, буквально взорвал украинский Instagram. Тогда комик Василий Байдак перепел на свой манер олдскульный хит американского джазмена Гровера Вашингтона-младшего Just the Two of Us, которую исполнял другой американец Билл Уизерс.

Идеи собирать подобным образом деньги на нужды украинской армии в то время уже постепенно воплощались, но, кажется, именно с этого момента начался отсчет того, как это делать оригинально и креативно. И смешно.

“Песню о донате мы придумали с женой Лизой, - рассказывает Василий Байдак, - Хотели как-то быстро собрать 500 тысяч гривен на антидроновое ружье. И чтобы сбор не затянулся, нужно было, чтобы его увидело как можно больше людей. Соответственно, нужно, чтобы как можно больше людей репостнуло. А значит, нужно было найти какую-то формулу, чтобы люди это активно "шерили". Поэтому мы придумали хорошую комбинацию: взять какую-то популярную песню, придумать строчки, которые бы въелись в голову и сделать хороший и смешной видеоряд, которым захочется поделиться даже тем, кто не репостит сбор”.

Около недели у Байдака и его супруги Елизаветы Сазоновой ушло на саму идею, а вот ее реализация произошла быстро.

"Шел дождь, было холодно, девушки замерзли, я тоже замерз, поэтому мы быстренько все отсняли и побежали отогреваться чайочком на "Автостанцию", где угостили всех участников съемочного процесса пиццей, было очень вкусно", - вспоминает Василий. И добавляет:

“Я считаю, что идея с клипом полностью себя оправдала. Он очень хорошо зашел.

Мы взяли строчку, которая висела в воздухе – "Просто скинь донат". Она выстрелила, она стала фольклором, ее повторяют. Тогда мы собрали более 700 тысяч, купили ружье, а остальное потратили на более мелкие нужды – рации или "мавики", уже не помню”.

На этом Байдак и компания, конечно, не остановились – давний шлягер Александра Пономарева в его исполнении превратился в "Він чекає донати". Также была записана собственная версия хита "Піду втоплюся" в двух частях. Появился "Требабус" – кавер на хит французского исполнителя GaëL Faye, а на YouTube Байдак запустил комедийный лайфхак-сериал "Давай, соберись" о том, как лучше делать благотворительные сборы.

“Мы продолжаем заниматься сборами для военных, - рассказывает Байдак, - стараемся, чтобы их было больше и чтобы они были на большие суммы.

Сейчас мы продвигаем несколько источников финансовых поступлений: клипы в Instagram, стендап-выступления, процент от которых идет на помощь армии, аукционы, куда меня уже приглашают в качестве лицитатора, где мы продаем разные вещи, а вырученные средства передаем на армию.

Еще один источник доходов – зарубежные туры, недавно в Великобритании мы с женой собрали 3 миллиона гривен непосредственно на ВСУ”.

“Меня немножко харит это нытье, когда говорят, что ради сборов теперь надо с бубном танцевать, или голышом прыгать. Ну да, нужно. И что? Не собирать теперь? Давайте сядем и вместе заплачем по этому поводу? Можете сколько угодно ныть о бубне, а мы будем с ним скакать, и посмотрим, чей КПД будет выше.

Каждый собирает, как может, и я не вижу никаких проблем – если нужно танцевать с бубном, то я буду, потому что он у меня есть, и я знаю, как это делать”, – добавляет Байдак.

Антон Тимошенко: "Мы вывели войну в тренды Тик-Тока"

Собров становится все больше, и планка их креативности должна подниматься. Что и произошло два месяца назад – в сентябре этого года на украинском Инстаграмном горизонте появляется пятерка великанов под названием Badstreet Boys.

"Группа вашего детства и нашей старости воссоединилась, чтобы поразить всех своим вокалом, стилем и Олегом" - анонсировали новую музыкальную "бомбу" авторы сбора на 5 миллионов.

Клип так и назывался – "Сбор любви на 5 миллионов". Олег – это комик Олег Свищ, один из участников импровизированного бойз бэнда. Кроме него в группе – неутомимый Байдак, стендапер Антон Тимошенко, комик Слава Кедр и певец Владимир Дантес.

Пока где-то за океаном уже взрослые кумиры миллионов девушек Backstreet Boys думали – делать реюнион или нет, за них это сделали украинские юмористы, перепев их хит I Want It That Way и отсняв его в максимально приближенном к оригиналу интерьере, да еще и для сбора. В результате за 12 часов было собрано 7 миллионов гривен на боевые "птички".

“Идею собрать бойз бэнд и сделать из этого донатную историю придумал я, – рассказывает Антон Тимошенко, – Также договорился с НАУ о том, что мы у них снимаем у памятника с самолетом, но нас пустили в ангар. Основу текста написал Юрий Карагодин, сценарист команды КВН "Днепр", потом все немного дописывали по кусочку. Все приняли участие в написании, поэтому текст получился коллективным. Слава Кедр договорился с продакшеном, и мы довольно успешно все отсняли.

Когда мы пришли в ангар, охранник нам говорит: "А хотите, я вам включу вертушку"? Мы: "Конечно, кто же откажется?".

Включил вертолет, заработали лопасти, а потом, когда разрешили даже залезть на крыло самолета, Дантес вообще оторвался – прыгал, как бешеный, что сделало наш клип по-настоящему голливудским. Следует отметить, что ни один самолет во время съемки клипа не пострадал”.

Видео получило невероятный резонанс и огласку: мы собрали 7 миллионов гривен с самой песни, кроме того, мы создали мерч – дневники, календари, футболки, и до сих пор неплохо продаем их. Все это я тоже разыгрываю на аукционах в разных городах.

Были города, где люди покупали футболки с изображением Badstreet Boys за 10 тысяч гривен, или же календари за 5-6 тысяч. В общем, очень успешный кейс получился, думаю, это правильное попадание, так работает ностальгия.

Обычно до этого музыкальные сборы делали люди, которые с музыкой не дружат – я, Байдак, еще кто-то, а профессиональные музыканты выпадали из этой истории. Но вот недавно к эстафете присоединилась Дорофеева, и, по-моему, у нее это получилось хорошо. Надеюсь, это будет толчком для других музыкантов включаться в эту историю. Потому что просто выступать с концертом, "популяризировать отечественную культуру в мире" (Антон произносит эту фразу с ироническим пафосом – БЖ) – это, конечно, важно, но сейчас нужно быть практичным, и нужно собирать деньги на армию. Иначе культуры не будет”.

Тимошенко мог бы устроить мастер-класс любому из отечественных селебритиз о том, как организовывать сбор. В прошлом году он вошел в список "30 до 30" украинского издания Forbes, который состоял из молодых украинцев в возрасте до 30 лет, поразивших страну и мир. Там о нем сказано лаконично: "Собирает тысячи людей в залах и миллионы гривен для ВСУ".

“В туре “На грани” с аукционов собрали около миллиона гривен, – рассказывает Антон, – Это не считая аукциона во Дворце “Украина”, там несколько лотов было. К примеру, встречу с Притулой мы продали за 400 тысяч.

Самая большая сумма, которую мы собрали за одно мое стендап-выступление – 600 тысяч гривен, произошло это во время концерта в той же "Украине". Могли бы и больше, но время на выступление было ограничено. Во время тура было и такое, что в одном городе удавалось собрать 100 тысяч гривен за одно выступление.

История о том, что люди стали меньше донатить, не совсем верна, просто сейчас очень много сборов. Раньше сбор на 2 миллиона – это было что-то "вау", а сейчас это типичный сбор, который делает много волонтеров или лидеров мнений. Такое время, что обычным сбором ты не тронешь эмоционально человека, нужно создать нечто такое, чем он захочет сам поделиться, а сбор – это уже прибавочная добавленная стоимость, нужно продавать контент. Потому что донатный рынок – это просто маркетинг”.

Антон говорит, что мы сейчас живем в таком мире, что для того, чтобы привлечь внимание, нужно придумывать что-то максимально оригинальное, "и это не касается сборов".

“В нашем случае свою роль сыграла война. Если бы мы просто умирали без хороших видосов, на нас бы никто не обратил внимание. Мы сделали войну вирусной для соцсетей, вывели войну в тренды Тик-Тока и, к сожалению, это единственный вариант зацепиться за внимание людей.

За тобой будут эмпатично следить неделю или месяц твоей войны, а для того чтобы держать внимание год или два нужно создавать контент”.

"Вот вы конченые, но в конце о сборе хорошо сказали"

Это цитата, которой начинаются выпуски Youtube-шоу "Между двумя украинцам". Если в случаях, описанных выше, комики начали петь и устраивать музыкальные сборы, то Рамилю и Амилю Насировым из группы Курган & Agregat наоборот пришлось пройти путь от хип-хопа до юмористов, а затем придумывать целую серию Youtube-сборов.

Один из них – странное разговорное шоу, в котором братья, подсматривая в бумажки, задают максимально придурковатые вопросы своим гостям и, такое впечатление, издеваются над ними, собой и зрителями. Но, судя по просмотрам и скорости сборов, зрителям это нравится.

“Нам предложила сделать эту программу стендаперка Наташа Гарипова, – рассказывает Амиль Насиров, – Она рассказала, что волонтер Михаил Пуришев собирает на базовый спасательный комплект для людей в прифронтовых городах, а конкретнее – специальное оборудование для разбора завалов в Авдеевке. Цена вопроса – полтора миллиона гривен. Мы понимали, что это очень важная вещь и нужно быстро подключаться. Идея нам в целом понравилась, мы немного отредактировали текст под себя, а уже на съемочной площадке было много импровизации, что-то добавлялось уже по ходу. Сделали четыре видео, но необходимая сумма собралась уже после выхода второго. Смешнее всего получилось с Еленой Кравец, заметно, что она немного растерялась, потому что не ожидала наших вопросов, а потому не знала, что отвечать. В результате мы записали все с одного дубля”.

Необходимость креативных сборов на ВСУ Амиль Насиров комментирует лаконично: "Без вариантов, это хорошо, когда публичные люди помогают военным и когда они это демонстрируют разными способами".

Марк Куцевалов: "Ради сбора можно не спать 36 часов"

В одном из эпизодов Насирова участвовал многолетний участник "Лиги Смеха" комик Марк Куцевалов, который избрал, пожалуй, самый непростой способ привлечь внимание к своим сборам. Он ходит в пешие походы по Украине на огромные дистанции, иногда идет непрерывно, не спит по 24 или больше часов. И планка его сборов и километража походов только растут.

В сентябре этого года Марк дошел пешком из Киева в Херсон и собрал 40 миллионов гривен на 6 машин для гражданского разминирования деоккупированной территории. Во второй половине октября он объявил об амбициозном ультрамарафоне: он отправляется из Черновцов и планирует добраться за сутки до Каменца-Подольского. И если в течение суток банка не наполнится на 5 млн гривен, то вернется в городок Дилове Закарпатской области, откуда добирался до Черновцов, и снова начнет свой путь.

Дорога с препятствиями, такими как болотистая местность или переправа через Днестр была преодолена. Сна, как сообщил Марк в Instagram, не было 36 часов. Но сумма в 4 миллиона 600 тысяч чуть не дотянула до поставленной цели. Поэтому комик, как и обещал, вернулся, и теперь начинает новый поход в тысячу километров. Каждый из них он превращает в увлекательное реалити-шоу в своем Инстаграме, и за географическими перемещениями Марка наблюдают тысячи людей.

В день, когда комик вышел на связь и пообещал ответить на наши вопросы, происходило следующее: в центре закарпатского города Рахов, неподалеку от местной православной церкви под открытым небом была установлена винтажная железная кровать. В ней лежал накрытый одеялами (напомним, на дворе – конец октября) Марк Куцевалов вместе с собакой Тринити, которую он подобрал во время одного из походов, и, как свидетельствует видео в Instagram, планировал это делать до тех пор, пока на банке не соберется сумма в 5 миллионов гривен. Те, кто наблюдал за перфомансом Куцевалова вживую, приносили ему не только наличные деньги, но и еду с горячими напитками.

Ночевать на улице – такое себе удовольствие, и сумма была собрана менее чем за сутки, поэтому на следующий день Марк отправился в свой новый поход в тысячу километров, так и не ответив на наши вопросы. Понимаем, не время.

Тем временем, мы продолжаем следить за стороз Марка Куцевалова и донатить. Он настойчиво двигается где-то в глухой темноте, и из его уст вырывается немного нецензурных слов, потому что он чуть не провалился в яму в каком-то закарпатском лесу. Но, несмотря на это, поднимается и продолжает идти. И уверены, ни за что не остановится.