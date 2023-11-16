Бренд Saint Javelin выпустил коллекцию «Защитник», посвященную украинским военным

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Ирина Маймур
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Бренд Saint Javelin создал коллекцию одежды «Защитник», посвященную силе и стойкости защитников Украины. Ее лицом стал ветеран Назар Грабарь.

Команда бренда работала над коллекцией в течение прошлого года: выбирала ткань, совершенствовала крой и доводила до совершенства малейшие детали.

Коллекция «Защитник» включает в себя футболки, худые, флисовые кофты и носки. Некоторые вещи могут одевать иностранные военнослужащие, в частности речь идет о футболке цвета TAN499, который официально утвержден армией США, пишет The Village Украина.

К тому же в коллекцию вошло лимитированное количество статуэток Saint Javelin из латунных артиллерийских гильз. Средства по их продаже будут направлены на приобретение тактического медицинского оборудования от инициативы Unite with Ukraine от Всемирного Конгресса Украинцев.

Купить одежду из коллекции можно по ссылке.

Ранее мы писали, что бренд Saint Javelin выпустил коллекцию, посвященную Крыму.

Фото: Saint Javelin

Опубликовано: 16 ноября 2023
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