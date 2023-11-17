McDonald's открыл первый ресторан в Яремче

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Ирина Маймур
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В городе Яремче Ивано-Франковской области открылся новый ресторан сети McDonald's.

Заведение заработало по адресу улица Свободы, 263, сообщается в прессрелизе компании.

Ресторан площадью более 407 кв. м имеет 123 места для посетителей в зале и 112 – на террасе.

Сделать заказ можно через терминалы самообслуживания внутри здания внутри здания на одной из 10 цифровых плоскостей. К тому же будет доступна услуга McDrive.

Ресторан и McDrive будут работать с 07:00 до 22:00. Во время воздушной тревоги заведение будет закрываться и открываться ориентировочно через час после его отмены.

Ранее мы писали, что в Вышгороде в Киевской области открыли новый McDonald's.

Фото: McDonald's

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Опубликовано: 17 ноября 2023
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