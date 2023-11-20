В Николаеве представили лучшие проекты Мемориального комплекса на часть погибших военных

В Николаеве объявили победителей конкурса на лучший проект Мемориального комплекса в честь воинов, отдавших жизнь, защищая Украину от вооруженной агрессии россии.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Свои работы прислали семь авторских коллективов и архитекторов из разных регионов государства.

Первое место

Победителем стал Андрей Васильевич Дидюк из города Каменец-Подольский. Основной целью его проекта является создание минималистического пространства, которое отражает современные ценности и чтит память о погибших героях. Мемориал состоит из трех разорванных стен, простирающихся вдоль участка и смещенных между собой. Две из крайних стен символизируют путь, плавно спускающийся вниз по рельефу до глубины – 2 м ниже уровня земли. Эта архитектурная особенность изолирует место чествования от чрезмерного шума, создавая атмосферу покоя и размышлений, подчеркивает важность этого места и плавно направляет в центральную часть мемориала, воплощенную в форме излома.

Основным материалом проекта является белый шлифованный бетон с текстурой вкрапленных камней, символизирующий монолитность борьбы и вечную память. Тексты с именами воинов предложено выполнить на металлических листах из латуни. В проекте максимально сохраняются деревья и добавляются новые насаждения. Деревья не только выступают природными элементами, но и символизируют жизнь.

Второе место

Занял авторский коллектив из Львова, который возглавил Игорь Семенович Когут. Проектом предлагается расширение зеленой зоны, отграничивающей сквер с аллеей от дороги, устройство велодорожки вдоль зеленой зоны, отделяющей ее от пешеходной зоны. Забор кладбища заменен ограждением из металлических планок и сдвинут на 2 м вглубь кладбища. Созданы места для отдыха. Зеленые насаждения сохраняются и дополняются новыми, которые формируют тихую зеленую променаду.

Предполагается, что новые деревья могут быть высажены в знак уважения погибшим воинам-николаевцам, сформировав таким образом Аллею Героев. При проектировании мемориального комплекса соблюдены нормы безбарьерности. Центральным элементом сквера, которым заканчивается аллея, является мемориал погибшим воинам-защитникам, в виде бетонных повышений и насаждений кизильника и других растений, поднятых до уровня человеческого роста, формирующих аллюзию на траншеи и окопы. Стелла с патриотической надписью и местом для свечей и цветов. Центральный элемент этой композиции – казацкий крест, вытесненный в бетоне.

Третье место

Занял Михаил Анатольевич Григоренко из города Николаева. Основная часть мемориального комплекса представлена «стеной скорби» длиной 227 м, которая начинается у Богоявленского кольца и заканчивается в начале сквера «Скорбящая мать». В начале сквера устанавливается монументальная композиция с барельефом с изображением нескольких разрушенных во время войны зданий и перебитого водопровода, которая включает текстовую информацию о мемориальном комплексе, войне и ситуации в городе Николаеве во время нее.

Части мемориального комплекса, предназначенные для памяти с информационными табличками о погибших расположены справа и слева от композиции. Часть слева – это «стена скорби» выполнена в пиксельной структуре, взятой со ссылкой на ткань формы Вооруженных Сил Украины.

С 20 ноября все желающие смогут посетить выставку работ в Туристско-информационном центре по адресу ул. Адмиральская, 20. Выставка будет работать до 3 декабря, с 9:00 до 17:00.

Ранее мы писали, что под Киевом до 30 июля 2025 года будет создано Национальное военное мемориальное кладбище. Его обустроят в Гатненской тергромаде Киевской области.

Фото: Николаевский городской совет