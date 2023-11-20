В ЖК «Комфорт Таун» открылось заведение Memory Food & Drink

На территории ЖК «Комфорт Таун» заработало новое заведение Memory Food & Drink. Об этом пишет The Village Украина.

Memory Food & Drink – гастрономический мультибренд. Заведение совмещает в себе все проекты учредителей в одном. Здесь можно отведать десерты и выпечку от Love&cake, суши от Love&sushi и неаполитанскую пиццу от love&pizza.

Цены: пицца «Груша Горгонзола» — 270 грн, пицца «Пеперони Халапеньо» — 290 грн, пицца «Мясная» — 290 грн, пицца «Капричьоза» — 280 грн, пицца «Меланзане Кон Сальчице» — 275 грн, филадельфия лососем — 350 грн, филадельфия с угрем — 410 грн, завтрак комплексный с лососем — 280 грн, мясная шакшука с соусом болоньез и сыром — 260 грн, салат с лососем и авокадо — 260 грн, стейк из лосося в сицилийском стиле — 360 грн

Адрес: ул. Мартовская, 12

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 22:00