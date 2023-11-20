Рассказывает о выдающихся фигурах, в честь которых названы улицы: появился новый проект

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Валерия Гуржий
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В Украине появилась платформа «Стриткод», которая поможет больше узнать о выдающихся фигурах, в честь которых названы улицы.

Ранее проект существовал исключительно в онлайн-формате в рамках ОО «Историческая платформа». А недавно на улицах Киева появилось 25 стриткод-табличек с информацией о Герое войны и активисте Романе Ратушном, историке Михаиле Грушевском, поэте Василии Стусе, волонтере Юлии Здановской на других.

Также на табличках имеется QR-код, с помощью которого можно узнать больше информации о выдающейся фигуре.

Цель проекта – сделать историю доступной и не допустить имперализмов и тоталитаризмов в названии улиц.

Фото: Стриткод

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Опубликовано: 20 ноября 2023
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