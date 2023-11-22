В Украину вернут «скифское золото», девять лет хранившееся в Нидерландах

Министерство культуры и информационной политики Украины и Музей Алларда Пирсона – археологический музей Амстердамского университета договорились об условиях возвращения экспонатов Музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Музейные предметы включают в себя коллекции Крымских республиканских учреждений «Центральный музей Тавриды», «Керченский историко-культурный заповедник», «Бахчисарайский историко-культурный заповедник» и Национального заповедника «Херсонес Таврический». Одна из них известна как «скифское золото».

Представители Минкульта поблагодарили Музей Аллард Пирсон за хранение коллекций в течение 9 лет и отказ от взыскания с украинской стороны стоимости за хранение экспонатов.

С 2014 года коллекции экспонировались на выставке «Крым – золотой остров в Черном море» в Нидерландах.

Ранее мы писали, что в Полтавской области нашли скифское золото , которому 2600 лет.

Фото: Министерство культуры и информационной политики Украины.