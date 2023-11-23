В Украине создали спальную систему для военных по образцу НАТО

Команда фонда «Рій» и производитель туристического снаряжения ROCK FRONT создали спальную систему для военных по образцу НАТО.

Она не промокает, не загрязняется и выдерживает температуру –10°C и ниже, пишет ШоТам.

Чтобы создать собственное изделие, предварительно команда изучила образцы спальников других стран и НАТО.

Украинская спальная система состоит из трех элементов: теплоизолирующего коврика, водонепроницаемого чехла и самого спальника. Все они обеспечивают военным тепло и комфорт. Форма сконструирована так, чтобы защитник мог заночевать в полной амуниции и при необходимости мгновенно выбраться наружу.

В прошлом году волонтеры благодаря благотворительным вкладам сшили и выслали на фронт почти 500 спальных систем. В этом году планируется прислать уже 2000 штук. Но этого все равно мало. Чтобы привлечь больше средств на изготовление спальников, производитель ROCK FRONT вместе с фондом «Рій» запустил изделия в продажу.

Теперь активисты стремятся привлечь внимание Министерства обороны, чтобы в ведомстве изменили технические характеристики государственных спальников и начали производить новые улучшенные.

Ранее мы писали, что киевлянин разработал новую технологию экологической утилизации шин.

Фото: «Рій», ROCK FRONT