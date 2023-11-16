Киевлянин разработал новую технологию экологической утилизации шин

17-летний студент КПИ им. Игоря Сикорского Андрей Маврин разработал новую технологию экологической утилизации шин.

Он уже успел ее проработать и запатентовать, пишет «Вечерний Киев».

Андрея заинтересовала экологическая технология переработки шин, когда парень учился в Киевской МАН.

«Помню, что в то время это была неотложная потребность в Киеве. Городские власти активно боролись с шинами, которые портили благоустройство и качество окружающей среды столицы. Впрочем, утилизировать их было некуда. Итак, я начал работать над этим», — рассказал парень изданию.

Андрей начал работать над технологией с преподавателем. Она заключается в деструкции шины на резиновую крошку благодаря резонансному явлению.

«Простыми словами, мы замораживали шины в жидком азоте и разлагали (или можно сказать «разбивали») на крошки во время вибрирования на резонансной частоте колебания. Все. Полученное сырье может использоваться для изготовления новых шин или покрытия тротуаров резиновыми плитами», — рассказал разработчик.

Свою технологию Андрей представил на международных конкурсах в Польше, Тунисе, Хорватии, Румынии, Швейцарии и стал лауреатом стипендии Президента.

Андрей представил свою технологию на международных конкурсах в разных странах, в частности, в Польше, Тунисе, Хорватии, Румынии и Швейцарии, а также стал лауреатом стипендии Президента.

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Фото: из архива студента/«Вечерний Киев»