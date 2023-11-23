Смотрите, как в центре Львова отреставрировали столетнюю дверь

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Валерия Гуржий
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Реставраторы завершили восстановление столетних дверей в доме по улице Севастопольская, 4, недалеко от Университета ветеринарной медицины.

Об этом сообщает "Бюро спадщини".

«Эти двери украшают очень красивый столетний дом и было заметно, что раньше их уже пытались отреставрировать. Работы проводили не профессионально, а качество исполнения желало лучшего. Мы хотели вернуть такому красивому дому достойные двери, а его жителям показать их первоначальный вид», - рассказал реставратор Игорь Вардзаль.

Специалисты выровняли деформированную дверную коробку, восстановили поврежденное деревянное полотно и утраченные элементы, установили новое остекление и ручки, соответствующие историческим аналогам. На восстановление ворот ушло около 2 месяцев.

«Раньше здесь были очень красивые кованые решетки, но, к сожалению, они были потеряны, поэтому мы изготовили новые в соответствии с историческими. Они гармонично дополняют отделку ворот. Также мы восстановили притвор планку, которая была заменена в советский период», – добавил реставратор.

Общая стоимость реставрационных работ составила 70 054 грн. Из этой суммы город оплатил 49 038 грн, а остальную часть – жители, ранее подавшие заявку на участие в городской программе софинансирования.

Фото: "Бюро спадщини"

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Опубликовано: 23 ноября 2023
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