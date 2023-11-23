UAnimals выпустили благотворительный мерч, посвященный краснокнижным животным

Зоозащитная организация UAnimals открыла благотворительный онлайн-магазин Animalism.

Первую коллекцию «Краснокнижные» посвятили видам, которые могут исчезнуть из-за российской агрессии и человеческой халатности. Это — сыпуха, выхухоль, рысь, еж ушастый, стрепет и черный аист.

В коллекцию вошли свитшоты, футболки, свистунцы, шарфы, пледы и другие вещи с изображениями редких животных. Все вещи создали локальные изготовители.

Прибыль по продаже коллекции будет направлена в благотворительный фонд UAnimals на спасение животных от войны.

Раньше мы писали, что в Киеве заработал чат-бот для устройства животных.

Фото: UAnimals