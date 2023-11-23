В Киеве запретили создавать новые муралы

В Киеве введен временный запрет на создание новых муралов к моменту разработки и утверждения Киевским городским советом прозрачного и открытого механизма согласования их эскизов.

Об этом сообщили в КГГА.

За соответствующее решение проголосовали 75 депутатов.

По словам депутата Евгении Кулебы, из публичных источников известно об увеличении случаев нарушения правил благоустройства и создания в Киеве муралов без согласования соответствующими органами и жителями домов.

Также все чаще возникает общественный резонанс в связи с разными взглядами на ценность и этическую составляющую. Вопрос о важности сохранения культурного наследия, внешнего вида зданий и их интеграции в архитектурный контекст города требует создания четкого механизма согласования эскизов и локаций размещения монументальных росписей. И, согласно мировой практике, ведущую роль в этом процессе играют экспертные советы.

Предварительно предусмотрено, что процесс согласования эскизов будет включать экспертную оценку, общественное обсуждение, получение разрешения владельцев здания и получение других, предусмотренных законодательством разрешений и согласований.

Ранее мы писали , что комиссия КГГА поддержала петицию против хаотического создания муралов.

Фото: Евгения Кулеба