Фото из Украины попали в список лучших фотографий 2023 года от Time: какие именно

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Ирина Маймур
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Американский журнал Time обнародовал 100 лучших фотографий 2023 года.

В список вошли 9 фотографий, сделанных в Украине. Они иллюстрируют реалии полномасштабной войны и борьбу с российской агрессией.

Среди этих фото:

  • фотография Максима Дондюка для The New Yorker с руками украинского воина 28-й бригады, сидящего в нескольких сотнях метров от вражеских окопов в Бахмуте;

  • фото Евгения Малолетки для AP, на котором врачи спасают раненого защитника возле Бахмута 26 февраля;

  • кадр Libkos для AP, который Бахмут с высоты птичьего полета, где идут самые ожесточенные бои с оккупантами;

  • кадр Николь Танг для NYT, изображающий маленьких пациентов с разрисованными лицами в укрытии «Охматдета» в Киеве;

  • фотография Дэвида Гуттенфельдера для NYT, где раненый украинский воин на медицинских ношах курит последнюю сигарету перед тем, как его заберут «Госпитальеры»;

  • фото Александра Магулы для АР, на котором семья бежит после обстрела жилого квартала в Первомайске Харьковской области;

  • кадр Дэниела Коула для AP, где изображены похороны погибшего в Бахмуте воина Алексея Завадского;

  • фотография Анны Кудрявцевой для Reuters с раненым украинским защитником в прифронтовом медпункте во время нападения россии на Украину;

  • фото Тайлера Гикса для The New Yorker с российским солдатом на дороге в Донецкой области.

Ранее мы писали, что три украинки вошли в проект BBC «100 женщин» в 2023 году.

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Опубликовано: 24 ноября 2023
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