Украинская дизайнерка создала платье из льняного кружева и выращенных грибов

Дизайнерка Даша Цапенко для собственной свадьбы создала платье из льняного кружева и выращенных грибов. Об этом пишет Bazilik Media.

Для изготовления платья дизайнерка собирала винтажное льняное кружево на блошиных рынках и крафтовых ярмарках Украины.

Даша Цапенко объединила биомассу выращенного мицелия с фрагментами кружева. Таким образом было создано сплошное полотно ажурной структуры. Платье полностью биоразлагаемое.

Также платье имеет неоднородную фактуру и цвет от молочного до бежево-коричневого. Это зависит от того, как плотно пророс гриб.

Собственное свадебное платье было тестовой моделью. Дизайнерка планирует открыть собственное ателье по выращиванию одежды для особых событий.

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Фото: Bazilik Media.