Украинская дизайнерка создала платье из льняного кружева и выращенных грибов

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Наталия Габрух
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Дизайнерка Даша Цапенко для собственной свадьбы создала платье из льняного кружева и выращенных грибов. Об этом пишет Bazilik Media.

Для изготовления платья дизайнерка собирала винтажное льняное кружево на блошиных рынках и крафтовых ярмарках Украины.

Даша Цапенко объединила биомассу выращенного мицелия с фрагментами кружева. Таким образом было создано сплошное полотно ажурной структуры. Платье полностью биоразлагаемое.

Также платье имеет неоднородную фактуру и цвет от молочного до бежево-коричневого. Это зависит от того, как плотно пророс гриб.

Собственное свадебное платье было тестовой моделью. Дизайнерка планирует открыть собственное ателье по выращиванию одежды для особых событий.

Ранее мы писали, что UAnimals выпустили благотворительный мерч, посвященный краснокнижным животным.

Фото: Bazilik Media.

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Опубликовано: 25 ноября 2023
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