Украинские полярники выпустили благотворительный шеврон: деньги с продаж будут идти в поддержку военных

Украинские полярники запустили коллаборацию с украинским брендом «Яверета». Они выпустили шеврон с пингвинами «Мечта об Антарктиде», чтобы помочь коллегам на фронте.
Об этом сообщают в соцсетях Национального антарктического научного центра.
На шевроне изображены субантарктические пингвины, являющиеся самыми многочисленными соседями наших полярников. Ромбы взяты из домашнего ковра бабушки Юры, соучредителя «Яверета». Полоса геометрических фигур – из подольского ковра, но в цветах юга планеты. Автор дизайна – Кристина Дмитрук.
Шеврон «Мечта об Антарктиде» продается в паре с шопером. Цена - 1000 гривен.
«500 грн по продаже каждого изделия будут идти в поддержку полярников, защищающих Украину в рядах ВСУ. Будем благодарны за поддержку столь интересной инициативы», — говорится в сообщении НАНЦ.
Ранее мы писали, что бренд Huru разработал новую модель рюкзака в коллаборации со Славой Балбеком , посвященную антарктическому центру.
Фото: НАНЦ.