Украинские полярники выпустили благотворительный шеврон: деньги с продаж будут идти в поддержку военных

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Наталия Габрух
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Украинские полярники запустили коллаборацию с украинским брендом «Яверета». Они выпустили шеврон с пингвинами «Мечта об Антарктиде», чтобы помочь коллегам на фронте.

Об этом сообщают в соцсетях Национального антарктического научного центра.

На шевроне изображены субантарктические пингвины, являющиеся самыми многочисленными соседями наших полярников. Ромбы взяты из домашнего ковра бабушки Юры, соучредителя «Яверета». Полоса геометрических фигур – из подольского ковра, но в цветах юга планеты. Автор дизайна – Кристина Дмитрук.

Шеврон «Мечта об Антарктиде» продается в паре с шопером. Цена - 1000 гривен.

«500 грн по продаже каждого изделия будут идти в поддержку полярников, защищающих Украину в рядах ВСУ. Будем благодарны за поддержку столь интересной инициативы», — говорится в сообщении НАНЦ.

Ранее мы писали, что бренд Huru разработал новую модель рюкзака в коллаборации со Славой Балбеком , посвященную антарктическому центру.

Фото: НАНЦ.

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Опубликовано: 25 ноября 2023
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