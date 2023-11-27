В Киеве пострадал собор в результате мощной атаки дронов

В результате массированной атаки дронами в ночь на 25 ноября поврежден Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.

Об этом сообщили в соборе.

Российский дрон сбили в Днепровском районе недалеко от собора. Ударная волна повредила дверь и выбила окна в соборе.

«В результате дроновой атаки на Киев было повреждено шесть окон в подвальном помещении Патриаршего собора. Взрывной волной выбило стеклопакеты. Была повреждена фурнитура на четырех дверях храма, из дверных замков все вырвало», — рассказал Департаменту информации УГКЦ Василий Букатюк, директор строительной дирекции при Патриархе УГКЦ.

Кроме того, зафиксированы незначительные повреждения фасада Патриаршего собора. На его территории собрали много обломков беспилотника разного размера.

Ранее мы писали, что в ночь на 25 ноября и утром российские войска совершили воздушную атаку на Киев, используя дроны-камикадзе типа Shahed. Тогда тревога в столице продолжалась 6 часов, а Силы ПВО сбили 71 ударный БПЛА.

Фото: Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ