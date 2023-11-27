В Киеве пострадал собор в результате мощной атаки дронов

35
Валерия Гуржий
share share

В результате массированной атаки дронами в ночь на 25 ноября поврежден Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.

Об этом сообщили в соборе.

Российский дрон сбили в Днепровском районе недалеко от собора. Ударная волна повредила дверь и выбила окна в соборе.

«В результате дроновой атаки на Киев было повреждено шесть окон в подвальном помещении Патриаршего собора. Взрывной волной выбило стеклопакеты. Была повреждена фурнитура на четырех дверях храма, из дверных замков все вырвало», — рассказал Департаменту информации УГКЦ Василий Букатюк, директор строительной дирекции при Патриархе УГКЦ.

Кроме того, зафиксированы незначительные повреждения фасада Патриаршего собора. На его территории собрали много обломков беспилотника разного размера.

Ранее мы писали, что в ночь на 25 ноября и утром российские войска совершили воздушную атаку на Киев, используя дроны-камикадзе типа Shahed. Тогда тревога в столице продолжалась 6 часов, а Силы ПВО сбили 71 ударный БПЛА.

Фото: Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ

Понравилась статья? Поставь реакцию!
Опубликовано: 27 ноября 2023
share share
На Подоле активисты закрыли разбитые окна во флигеле усадьбы Дудмана На Подоле активисты закрыли разбитые окна во флигеле усадьбы Дудмана На Гончара открылся бар «Минус первый»: с коктейлями и сидром На Гончара открылся бар «Минус первый»: с коктейлями и сидром 15 адвент-календарей украинских производителей: сладости, косметика, книги и развлечения 15 адвент-календарей украинских производителей: сладости, косметика, книги и развлечения У дворца «Украина» открыли «Необистро грузинской кухни» «Такахули» У дворца «Украина» открыли «Необистро грузинской кухни» «Такахули» Ювелирный бренд создал украшения по дизайнам известных украинцев: часть прибыли передадут на отстройку Ювелирный бренд создал украшения по дизайнам известных украинцев: часть прибыли передадут на отстройку Под Киевом планируется создать индустриальный парк и построить новые очистные сооружения: с этим поможет Корея Под Киевом планируется создать индустриальный парк и построить новые очистные сооружения: с этим поможет Корея Старейшую сохранившуюся пивоварню Киева на Подоле могут разрушить Старейшую сохранившуюся пивоварню Киева на Подоле могут разрушить 200-летние кельи Братского монастыря взялись перестраивать: работы удалось остановить 200-летние кельи Братского монастыря взялись перестраивать: работы удалось остановить
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.