В Кропивницком открылся первый McDonald's

В Центральном сквере Кропивницкого заработал первый в городе McDonald's. Заведение расположено на улице Большая Перспективная, 45/9.

Площадь ресторана – почти 483 кв. м, он может принять 129 гостей в зале и 144 на террасе. В заведении работает десять терминалов самообслуживания.

Ресторан и МакДрайв будут предварительно работать с 07:00 до 22:00. Последний оборудован модернизированными цифровыми дисплеями для размещения заказа. Через несколько недель заработает доставка через услугу McDelivery.

Новый McDonald's – энергоэффективный, отмечают в пресс-службе компании. При строительстве использовали современные теплоизоляционные материалы и оборудование. Установили систему рекуперации и тепловые насосы для существенной экономии энергии.

К тому же, в заведении установили сортировочные станции для разделения отходов на бумагу, пластик, стаканчики, жидкость и прочее.

В 2021 году McDonald's проводил опрос по открытию ресторана. Оно показало, что 85% жителей Кропивницкого относятся к этому одобрительно. В то же время 74% горожан поддержали идею открытия ресторана именно в Центральном сквере.

Ранее мы писали, что в Яремче Ивано-Франковской области открылся новый ресторан сети McDonald's.

Фото: пресс-служба McDonald's