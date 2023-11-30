Открыт сбор средств на восстановление садика на Соломенке, который пострадал в результате атаки дронов

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Валерия Гуржий
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Благотворительный фонд Олега Скрипки "Країна Мрій" открыл официальный сбор средств на восстановление детского сада на Соломенке, который пострадал в результате атаки российских дронов.

Об этом сообщил Олег Скрипка.

Также к восстановлению присоединился добровольческий батальон, который занимается восстановлением поврежденных построек "Добробат". Задонатить можно по ссылке.

Напомним, что в ночь на 25 ноября россияне атаковали Киев беспилотниками. В результате падения обломков в столице на территории детского сада произошел пожар. В результате чего была повреждена крыша площадью почти 100 квадратных метров, разрушены стены, полностью разрушен туалет. В комнате, где дети едят и учатся, разрушен потолок, разбиты окна, в том числе на первом этаже в актовом зале. Также потрескалось перекрытие между этажами.

Ранее мы писали, что в ночь на 25 ноября и утром российские войска совершили воздушную атаку на Киев, используя дроны-камикадзе типа Shahed. Тогда тревога в столице продолжалась 6 часов, а Силы ПВО сбили 71 ударный БПЛА.

Фото: Олег Скрипка

Планируете приобщиться к сбору?
Опубликовано: 30 ноября 2023
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