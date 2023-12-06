Украинская кофейня-кондитерская Namelaka открыла ресторан в Дубае

Украинская кондитерская Namelaka открыла ресторан в Дубае.
Он расположен в Dubai Hills Mall, имеет 100 посадочных мест и террасу.
В Дубае заведение заработало в формате ресторана, есть завтраки, основное меню и трехметровая витрина намелачных сладостей, прокомментировала The Village Украина соосновательница Namelaka Елизавета Глотова.
«Сладости готовим по нашим традиционным рецептам, каждое утро выпекаем свежие и выдаем в течение дня из-под ножа», — добавила она.
В дубайском заведении есть фирменные профитроли, торт Наполеон четырех видов, медовик с вишнями, разные виды чизкейков, трубочки и орешки.
Меню кондитерской доступно по ссылке.
Адрес: Dubai Hills Mall, ground floor, entrance 4
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 00:00
Фото: Namelaka, The Village Україна