Украинская кофейня-кондитерская Namelaka открыла ресторан в Дубае

Украинская кондитерская Namelaka открыла ресторан в Дубае.

Он расположен в Dubai Hills Mall, имеет 100 посадочных мест и террасу.

В Дубае заведение заработало в формате ресторана, есть завтраки, основное меню и трехметровая витрина намелачных сладостей, прокомментировала The Village Украина соосновательница Namelaka Елизавета Глотова.

«Сладости готовим по нашим традиционным рецептам, каждое утро выпекаем свежие и выдаем в течение дня из-под ножа», — добавила она.

В дубайском заведении есть фирменные профитроли, торт Наполеон четырех видов, медовик с вишнями, разные виды чизкейков, трубочки и орешки.

Меню кондитерской доступно по ссылке.

Адрес: Dubai Hills Mall, ground floor, entrance 4

Режим работы: ежедневно с 08:00 до 00:00

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Фото: Namelaka, The Village Україна