«Спрятанное украинское сокровище»: Птушкин и Кацурин выпустили гид по еде Бессарабии

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Ирина Маймур
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Ресторатор Миша Кацурин и блогер Антон Птушкин выпустили новый эпизод своего гастрономического шоу. Он посвящен еде Бессарабии.

Блогеры посетили Вилково, Котловину, Болград, Криничное, Измаил, Приморское, Сарату и Фрумушику-Нову.

Там они попробовали кыырму (тонкий пирог на основе лаваша, который поливают сметаной или кефиром), мамалыгу с брынзой, манджу (пирожок из пшеничной, гречневой или рисовой муки с начинкой из анко с сахаром) и многие другие блюда.

По словам Миши Кацурина, еда Бессарабии – это сокровище.

«Эта история не о модных ресторанах и забавных генделиках. Она о еде, которую мы не ели, народы о которых мы даже не слышали и города о существовании которых не знали. И это все в Украине, и это, блин, шок! Как я мог этого не знать? У нас прямо возле Одессы спрятались маленькие украинские Балканы, где живут гагаузы, липованы, болгары, молдаване, албанцы и еще десятки этносов, каждый из которых готовит свою еду и она невероятна!», — рассказал о выпуске Миша Кацурин.

Раньше мы писали, что Птушкин и Кацурин выпустили гид едой Днепра.

Фото: скриншот видео

Уже видели видео про еду Бессарабии?
Опубликовано: 06 декабря 2023
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