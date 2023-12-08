На Подоле открыли магазин подержанных и редких книг «Плекай» с крафтовым пивом

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Ирина Маймур
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На Подоле в тестовом режиме заработал книжный магазин подержанных и редких книг «Плекай». Официальное открытие заведения состоится 9 декабря.

«Приходите в сб в 16:00 на Спасскую 22, будем себе отдыхать, болтать и угощаться пивом», — пишет команда книжного магазина.

В «Плекай» дают книгам вторую жизнь. В продаже есть новые, подержанные и редкие книги, тиражи которых закончились. Также принимают книги от первых читателей, оценивают их и при необходимости реставрируют.

После этого читатели могут выбрать один из вариантов: отдать книги на реализацию и ежемесячно получать денежные средства, если книги купили, или подарить их книжные магазины. Также можно отказаться от оплаты, тогда «Плекай» передаст деньги в фонд УКРАИНСКИЕ МУРАХИ/UA.Ants.

Книжный магазин имеет пивной бар, где продают крафтовое пиво, кофе. глинтвейн и разную крафтовую продукцию.

Пока еще продолжаются работы по обустройству заведения.

Адрес: ул. Спасская, 22

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

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Ранее мы писали, что книжный магазин-кафе Book.ua открыли на Золотых Воротах.

Фото: «Плекай»; Луиза Алябьева

Как вам формат книжного магазина «Плекай»?
Опубликовано: 08 декабря 2023
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