На Крещатике откроют книжный магазин-кофейня «Сенс»

На Крещатике в январе 2024 года откроют книжный магазин-кофейня «Сенс».

Об этом сообщил основатель книжного магазина Алексей Эринчак.

Книжный магазин на Крещатике станет уже вторым заведением, которое будет работать в центре Киева.

«Уже в январе 2024 мы откроем «Сенс» в центре Киева на улице Крещатик — символическом сердце Украины, которое было свидетелем многих исторических событий и культурных преобразований. Этот символизм – открытие большого книжного пространства в сердце страны – станет толчком к развитию всей украинской культуры, – отметил Эринчак.

Напомним, что первый книжный магазин-кафе «Сенс» открыли на «Арсенальной» два года назад. Там можно купить книги, выпить кофе со вкусняшками, поработать, организовать презентацию книги, посмотреть кино.

Ранее мы писали, что на Подоле открыли книжный магазин подержанных и редких книг «Плекай» с крафтовым пивом.

Фото: Алексей Эринчак