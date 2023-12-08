Рада утвердила расположение Национального военного мемориального кладбища в Гатном

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Валерия Гуржий
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Рада поддержала новый законопроект о местоположении Национального военного мемориального кладбища в Гатном.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Решение поддержали 303 народных депутата. Ранее 2 мая парламент отдельным законом #9240 уже определял место для Национального военного мемориального кладбища в Быковне.

Ранее мы писали, что под Киевом до 30 июля 2025 года планируют создать Национальное военное мемориальное кладбище. Его обустроят в Гатненской тергромаде Киевской области.

Фото: Минветеранов

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Опубликовано: 08 декабря 2023
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