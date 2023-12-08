В Черновцах открыли инклюзивную кофейню, где угощают за благотворительные пожертвования

В Черновцах заработала инклюзивная кофейня-мануфактура, где гостей угощают за благотворительные пожертвования.

Об этом сообщил мэр Черновцов Роман Кличук.

«Кофе и пирожные здесь не «покупают». В новом кафе-мануфактуре ими угощают за пожертвования», — объяснил городской голова.

Он отметил, что учреждение является социальным проектом по адаптации, социализации и подготовке молодежи с ментальными нарушениями к дальнейшему трудоустройству. Там будут овладевать такими профессиями, как повар, официант, бариста. А все, что «заработают», пойдет на функционирование проекта.

Кофейня является инклюзивной. Она доступна людям на креслах колесных и молодых родителей с колясками, ведь возле заведения обустроили подъемник.

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Фото: Роман Кличук