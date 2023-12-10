Смотрите список лучших фильмов 2023 года по версии Европейской киноакадемии

На состоявшейся в Берлине церемонии вручения European Film Awards Европейская киноакадемия назвала победителей за 2023 год. Французский триллер «Анатомия падения» получил звание лучшего европейского фильма года.

Фильм рассказывает историю писательницы, которая пытается доказать в суде, что не виновата смерть своего мужа. «Анатомия падения» появится в украинских кинотеатрах 14 декабря.

Жюстин Трие, режиссер фильма «Анатомия падения», была удостоена награды за лучшую режиссуру и сценарий, созданный совместно с Артуром Арари. Сандра Гюллер, сыгравшая главную женскую роль в этом фильме, получила награду как лучшая европейская актриса года. «Анатомия падения» также завоевала приз за лучший монтаж и получила Европейскую университетскую кинопремию.

Другие победители Европейской кинопремии:

Лучший европейский фильм для юной аудитории – «Забеяка» Великобритания);

Приз FIPRESCI за европейское открытие года – «Как заняться сексом (Великобритания, Греция);

Лучший европейский документальный фильм – «Сестринство бани по-черному» (Эстония, Франция, Исландия);

Лучший европейский анимационный фильм – «Мечты роботов» (Испания, Франция);

Лучший европейский короткометражный фильм – «Трудно работать» (Австрия);

Лучший европейский актер – Мадс Миккельсен («Бастард»);

Лучший европейский оператор – Расмус Видебек («Бастард»);

Лучшая европейская художница-постановщица – Эмита Фригато (Химера);

Лучшая европейская художница из костюмов – Кики Иландер («Бастард»);

Лучшие европейские грим и прически – Анам Лопес-Пуйсервер, Белен Лопес-Пуйсервер, Дэвид Марти, Монци Рибе («Снежное сообщество»);

Лучший европейский композитор – Маркус Биндер («Ноль калорий»);

Лучшие европейские звукорежиссеры – Джонни Берн, Тарн Уиллерс («Зона интересов»);

Лучшие европейские визуальные эффекты – Феликс Берхес, Лаура Педро («Снежное сообщество»);

Фильм «Ля Полисиада» украинского режиссера Филиппа Сотниченко, номинированный на награду Европейской киноакадемии в категории «Открытие года – приз FIPRESCI», не одержал победы.

Три украинских фильма также поборолись за победу в номинации «Лучший документальный фильм»: «Мы не угаснем» Алисы Коваленко, «Откуда куда» Мачека Хамели и копродукционный фильм «Родина» Ханны Бадзяки и Александера Михалковича, снятый в сотрудничестве со Швецией.

Ранее мы писали, что украинские фильмы "Памфир" и "20 дней в Мариуполе" победили на кинофестивале в США.