Смотрите список лучших фильмов 2023 года по версии Европейской киноакадемии

На состоявшейся в Берлине церемонии вручения European Film Awards Европейская киноакадемия назвала победителей за 2023 год. Французский триллер «Анатомия падения» получил звание лучшего европейского фильма года.
Фильм рассказывает историю писательницы, которая пытается доказать в суде, что не виновата смерть своего мужа. «Анатомия падения» появится в украинских кинотеатрах 14 декабря.
Жюстин Трие, режиссер фильма «Анатомия падения», была удостоена награды за лучшую режиссуру и сценарий, созданный совместно с Артуром Арари. Сандра Гюллер, сыгравшая главную женскую роль в этом фильме, получила награду как лучшая европейская актриса года. «Анатомия падения» также завоевала приз за лучший монтаж и получила Европейскую университетскую кинопремию.
Другие победители Европейской кинопремии:
Фильм «Ля Полисиада» украинского режиссера Филиппа Сотниченко, номинированный на награду Европейской киноакадемии в категории «Открытие года – приз FIPRESCI», не одержал победы.
Три украинских фильма также поборолись за победу в номинации «Лучший документальный фильм»: «Мы не угаснем» Алисы Коваленко, «Откуда куда» Мачека Хамели и копродукционный фильм «Родина» Ханны Бадзяки и Александера Михалковича, снятый в сотрудничестве со Швецией.
Ранее мы писали, что украинские фильмы "Памфир" и "20 дней в Мариуполе" победили на кинофестивале в США.
Фото: Giorgio Trovato/Unsplash.