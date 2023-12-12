«Сільпо» превратило витрины и фасады супермаркетов в Днепре и Одессе в рождественские артобъекты

В Днепре и Одессе празднично украсили магазины «Сільпо».

В Днепре художники «Сільпо» создали интерактивные витрины с традиционными рождественскими сюжетами: козой, которая стоит на подарках и ест рождественский венок; домиками в свитерах, поющих колядки и «Щедрик»; мотанкой-ангелом с крыльями и пауками. Окна украсили графическими рамками, чтобы подчеркнуть типографское прошлое строения.

В Одессе в одном из супермаркетов зону пекарни оформили в стиле пряничного дома, который также служит фотозоной. Кроме того, на крыше и фасаде разместили пряничных Николайчиков.

Витрины создали вместе с артгруппой KOSA Art Group и «Мастерской чудес».

«Хотим подарить нашим Гостям хоть немного радости и света и показать забытые символы Рождества, которые достойны возрождения», — отмечают в «Сільпо».

Ранее мы писали, что в ТРЦ Blockbuster Mall открыли "Сільпо" в стиле "Мавки" : как он выглядит.

Фото: «Сільпо».