Беличанский лес начали массово вырубить

1109
Валерия Гуржий
share share

Беличанский лес, принадлежащий Национальному парку "Голосеевский", массово вырубят.

Об этом сообщил поселковый председатель Коцюбинского Сергей Даниш.

«Посмотрите, что у нас происходит возле ЖК «Атлант-2». Вот, посмотрите, Национальный парк так защищает лес. Так защищает лес, что еще, наверное, год-два-три и защищать будет нечего. Это не национальный парк – это национальная вырубка», – сказал он.

По его словам, лес полностью вырезают и есть даже информация о строительстве дороги через лес.

Фото: Сергей Даниш

Это когда-нибудь кончится?
Опубликовано: 14 декабря 2023
share share
"Укрзализныця" запустит из Киева во Львов двухэтажный поезд "Укрзализныця" запустит из Киева во Львов двухэтажный поезд В аэропорту «Киев» (Жуляны) планируют отстроить аэродром и закупить спецтранспорт за 358 млн грн В аэропорту «Киев» (Жуляны) планируют отстроить аэродром и закупить спецтранспорт за 358 млн грн Кутья, калита и рождественские пряники: Марко Черветти исследует традиции украинского Рождества Кутья, калита и рождественские пряники: Марко Черветти исследует традиции украинского Рождества Рекрутинг в ВСУ: Минобороны начали сотрудничество с Olx.ua Рекрутинг в ВСУ: Минобороны начали сотрудничество с Olx.ua Первые трещины в тоннеле между "Лыбидской" и "Демеевской" появились 12 лет назад - КГГА Первые трещины в тоннеле между "Лыбидской" и "Демеевской" появились 12 лет назад - КГГА На ВДНГ открыли выставку ледовых скульптур: фото На ВДНГ открыли выставку ледовых скульптур: фото Netflix впервые предоставил полную статистику просмотров за полгода: что смотрели больше всего Netflix впервые предоставил полную статистику просмотров за полгода: что смотрели больше всего Для проезда от Теремков до Лыбидской могут ввести единый билет Для проезда от Теремков до Лыбидской могут ввести единый билет
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.