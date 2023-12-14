Беличанский лес начали массово вырубить

Беличанский лес, принадлежащий Национальному парку "Голосеевский", массово вырубят.

Об этом сообщил поселковый председатель Коцюбинского Сергей Даниш.

«Посмотрите, что у нас происходит возле ЖК «Атлант-2». Вот, посмотрите, Национальный парк так защищает лес. Так защищает лес, что еще, наверное, год-два-три и защищать будет нечего. Это не национальный парк – это национальная вырубка», – сказал он.