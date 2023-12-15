В Киеве демонтировали "мусульманский рынок"

Возле Исламского культурного центра «Альраид» в Старожитомирском переулке в Киеве были демонтированы киоски с восточной уличной едой — так называемый «мусульманский рынок».

Об этом сообщили в Департаменте территориального контроля, пишет "Небоскреб".

Это была одна из киевских секретных локаций. Рынок работал каждый день, но самое оживленное было в пятницу, с 13:00 до 16:00 после намаза в мечети. Читайте подробнее в нашем репортаже с Мусульманского рынка.

Вдоль переулка тянулись ряды с лотками и мангалами, на которых выходцы из мусульманских стран готовили аутентичный плов, кебаб, шаурму, самсу, продавали домашний хумус, халву и пахлаву.

Ранее мы писали , что киоск с фалафелем от Ияда возле Исламского культурного центра на Дегтяревской, 25 собираются демонтировать.

Фото: Den Shafar, tiktok.com/@thedudking