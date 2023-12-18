Издание Variety назвало худшие 10 фильмов 2023 года

Американское издание Variety обнародовало список худших фильмов этого года.
В список вошел фильм Веса Андерсона "Город Астероид", лента "Ко мне или тебе" с Риз Уизерспун и Эштаном Кутчером и другие.
Список худших фильмов 2023 года:
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"Призрачные", режиссера Декстера Флетчера
- "Город Астероид", режиссера Веса Андерсона
- "К тебе или ко мне", режиссер Алин Брош Маккенна
- "Супер Майк: последний танец", редисера Стивена Солтерберга
- "Миссия Стоун", режиссера Тома Гарпера
- "Винни-Пух: кровь и мед", режиссера Риса Фрейка Вотерфилда
- "Кармен", режиссера Бенджамена Мльпье
- "Флэш" Андреса Мускетти
- "Краска", режиссера Брита Макадамса
- "Калигула" Тинто Брасса