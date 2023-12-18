Издание Variety назвало худшие 10 фильмов 2023 года

635
Валерия Гуржий
share share

Американское издание Variety обнародовало список худших фильмов этого года.

В список вошел фильм Веса Андерсона "Город Астероид", лента "Ко мне или тебе" с Риз Уизерспун и Эштаном Кутчером и другие.

Список худших фильмов 2023 года:

  1. "Призрачные", режиссера Декстера Флетчера

  2. "Город Астероид", режиссера Веса Андерсона
  3. "К тебе или ко мне", режиссер Алин Брош Маккенна
  4. "Супер Майк: последний танец", редисера Стивена Солтерберга
  5. "Миссия Стоун", режиссера Тома Гарпера
  6. "Винни-Пух: кровь и мед", режиссера Риса Фрейка Вотерфилда
  7. "Кармен", режиссера Бенджамена Мльпье
  8. "Флэш" Андреса Мускетти
  9. "Краска", режиссера Брита Макадамса
  10. "Калигула" Тинто Брасса

Смотрели что-нибудь из этого списка?
Опубликовано: 18 декабря 2023
share share
В Ирпене отремонтируют еще две многоэтажки, поврежденные обстрелами В Ирпене отремонтируют еще две многоэтажки, поврежденные обстрелами В Киеве начали компенсировать дополнительные поездки между "Лыбидской" и "Теремками": как это работает В Киеве начали компенсировать дополнительные поездки между "Лыбидской" и "Теремками": как это работает В Киеве возобновили движение еще одним участком Окружной дороги В Киеве возобновили движение еще одним участком Окружной дороги Здание Kyiv Food Market купил министр времен Януковича Здание Kyiv Food Market купил министр времен Януковича У Львовской площади открыли бар Ori У Львовской площади открыли бар Ori На Демеевской ограничили движение транспорта из-за провала асфальта над станцией метро На Демеевской ограничили движение транспорта из-за провала асфальта над станцией метро С 1929 по 2023-й: Как выглядела главная новогодняя елка Киева в разные годы С 1929 по 2023-й: Как выглядела главная новогодняя елка Киева в разные годы Над тоннелем метро «Демеевская» начал проседать асфальт: фото Над тоннелем метро «Демеевская» начал проседать асфальт: фото
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.