Издание Variety назвало худшие 10 фильмов 2023 года

Американское издание Variety обнародовало список худших фильмов этого года.

В список вошел фильм Веса Андерсона "Город Астероид", лента "Ко мне или тебе" с Риз Уизерспун и Эштаном Кутчером и другие.

Список худших фильмов 2023 года: