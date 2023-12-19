В Буче открыли фабрику-кухню, где будут готовить для школ и садиков трех общин

В Буче открыли фабрику-кухню — первое предприятие, позволяющее готовить 10 тысяч порций в день.

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

С января-февраля на фабрике-кухне будут готовить еду для 30 школ и садов трех общин: Бучанской, Немишаевской и Бородянской.

«И это будут обеды, приготовленные не просто в новом помещении, а на современном оборудовании, по современным технологиям. И по новым требованиям реформы: чтобы и полезно, и вкусно одновременно», — отметила Елена Зеленская.

Готовые блюда будут охлаждать в аппарате шокового понижения температуры, а затем доставлять в школы и сады. В учебных заведениях еду будут разогревать до температуры выдачи.

Строительство бучанской фабрики-кухни продолжалось 8 месяцев. Меценатом проекта стал американский бизнесмен Говард Баффет.

Еще одну фабрику-кухню построят в Лозовой Харьковской области. Она будет кормить каждый день около 14 тысяч учеников и дошкольников в пяти общинах района.

Ранее мы писали, что в Ирпене открылась столовая с бесплатными горячими обедами.

Фото: КОВА, Елена Зеленская, Анатолий Федорук, Олег Синегубов