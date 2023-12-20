В Киевской области заработала мастерская, где шьют адаптивную одежду для людей с инвалидностью

Модельер-конструктор Анна Павлусь из Белой Церкви открыла мастерскую по пошиву адаптивной одежды для людей с инвалидностью. Деньги на развитие проекта она получила благодаря программе єРобота.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

В будущем Анна планирует создать первое полноценное предприятие по пошиву адаптивной одежды для людей с инвалидностью, которые передвигаются на колесных креслах. Уже более 1 года модельер работает над созданием линейки такой одежды.

Ранее Анна более 15 лет работала в сфере индивидуального пошива одежды. В 2016 году она получила травму позвоночника. После реабилитации женщина очутилась в колесном кресле.

«Я хочу, чтобы люди с инвалидностью на колясках могли свободно покупать себе вещи и быть уверенными в том, что они выглядят в них красиво, и чувствовали себя удобно. А гуляя в любом ТРЦ могли зайти в магазин одежды и купить себе адаптивную одежду. Мы на это имеем право», — отмечает Анна Павлусь.

Грант в размере 250 тыс. грн. предпринимательница вложила в закупку швейного оборудования и ткани. Она планировала создать два рабочих места, но создала уже три. Сейчас у Анны работают менеджер и 2 швеи, одна из которых является внутренне перемещенным лицом с инвалидностью.

В марте 2023 года Анна открыла мастерскую. Сегодня у нее множество планов по тому, каким она хочет видеть производство своей одежды. Анна мечтает производить продукцию, которой будут пользоваться и за пределами нашей страны.

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Фото: Министерство экономики Украины