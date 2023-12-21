Метрополитен отменил закупку поездов украинского производителя с инклюзивными вагонами

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 14 ноября отменило решение о закупке поездов Крюковского вагоностроительного завода.

Об этом сообщил заместитель начальника метро Дмитрий Пинчук, пишет LIGA.net.

"Крюковским вагоностроительным заводом не выполнены требования, установленные тендерной документацией на закупку. Учитывая это, Киевским метрополитеном было отменено решение о присуждении контракта Крюковскому вагоностроительному заводу", – сообщил метрополитен.

Отмечается, что процедура закупки продолжается согласно условиям, определенным правилами Европейского банка реконструкции и развития.

Крюковский вагоностроительный завод не согласен с решением метрополитена. В конце ноября предприятие обратилось в Хозяйственный суд Киева с требованием вернуть ему контракт. Суд принял исковое заявление к рассмотрению и назначил предварительное заседание на 20 декабря.

Метрополитен сообщил, что будет реагировать на иск "в соответствии с действующим законодательством Украины".

Ранее мы писали , что Крюковский вагоностроительный завод выиграл тендер на 79 миллионов евро на поставку поездов для киевского метрополитена.

В вагонах предусмотрены два инклюзивных, специально оборудованных места для пассажиров на колесных креслах. Поезд-труба также предусматривает свободное движение пассажиров из вагона в вагон через герметичные переходы.

В тендере также участвовала компания Skoda. Впрочем, предложение КВБЗ было на 37% дешевле.