Для творчества, лекций и тренингов: возле Почтовой открыли бесплатное пространство для подростков

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Ирина Маймур
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В Киеве возле станции метро «Почтовая Площадь» заработало бесплатное пространство для подростков «Место Силы».

Его открыл благотворительный фонд «Клуб Добродетелей».

«Место Силы – это safe place в сложном взрослом мире. Здесь все от 10 до 19 лет могут развиваться, общаться, учиться и просто быть в кругу единомышленников», — рассказывают в фонде.

Пространство имеет площадь 240 квадратных метров. Там на трех этажах разместили отдельные зоны для творчества, лекций и тренингов, а также разговоров с психологом.

Для подростков будут проходить разные активности: игры, мастерклассы, лекции, тренинги, кинопоказы, интерактивный театр, встречи с известными людьми. Также в пространстве обустроили укрытие на случай воздушной тревоги.

«Место Силы» работает ежедневно с 10:00 до 19:00 по адресу ул. Игоревская, 1/8.

Зарегистрироваться на занятия и лекции в пространстве можно по ссылке.

Ранее мы писали, что украинский бренд одежды Bibliothèque Nationale открыл простор на Лукьяновке.

Фото: «Клуб Добродетелей»

Как вам новое пространство?
Опубликовано: 22 декабря 2023
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