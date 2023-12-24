В «АТБ» появились работы-помощники

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Наталия Габрух
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В супермаркетах «АТБ» появился новый сервис – работы-помощники Delivery Cobot.

Об этом сообщает Украинский совет торговых центров.

Delivery Cobot информируют покупателей о некоторых товарах и акционных предложениях, а также могут их предлагать. Робот, в отличие от промостоек, не мешает покупателям свободно передвигаться по торговым залам. Он мобилен и беспрепятственно курсирует по магазину. Технология оснащена главным экраном чуть больше, чем обычный планшет и несколькими полочками.

Delivery Cobot представляет наиболее популярные среди покупателей товары собственных торговых марок «АТБ»: «Своя линия», «Умный выбор» и «De Luxe F&G Selected».

«Конечно, автономные работы помощники, даже оборудованные искусственным интеллектом, никогда не заменят доброго человеческого слова, однако, как показывает практика их применения в мире, они являются весьма эффективными неутомимыми помощниками», — отмечают в компании.

Технология находится в фазе тестирования. Она функционирует только в нескольких магазинах «АТБ» Днепра и Киева. В случае успешности технологию планируют расширить на все магазины сети.

Ранее мы писали до и после: АТБ возобновил магазин в Буче после разрушений.

Фото: Украинский совет торговых центров

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Опубликовано: 24 декабря 2023
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