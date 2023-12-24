В 2023 году выпуск книг в Украине увеличился на 73%

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Наталия Габрух
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Выпуск книжной продукции в Украине по сравнению с прошлым годом увеличился на 73% по количеству изданий (печатных единиц), а по тиражам – на 203%.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

В реестр издателей внесли 270 новых субъектов и 32 – переоформили свидетельства в 2023 году.

В 2021 году в Госреестр были внесены 293 субъекта издательского дела, а в 2022 году — 152.

Также в течение 2023 года пять издательств прекратили свою деятельность. В общей сложности аннулировали 1216 свидетельств за 23 года ведения госреестра.

Ранее мы писали, какие книги были наиболее популярны среди украинцев в 2023 году - опрос.

Фото: Nick Fewings / Unsplash

А вы часто покупаете книги?
Опубликовано: 24 декабря 2023
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