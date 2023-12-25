В стиле Уолл-Стрит: в Вишневом открыли первый «Сильпо»

24 декабря в Вишневом Киевской области открыли супермаркет «Сільпо» на улице Европейская, 30. Это первый магазин сети в этом городе.

Команда «Сильпо» посвятила стиль супермаркета бирже. Колонны в магазине оформлены в виде небоскребов с трейдерскими плакатами, а путь к товарам гостям укажут навигационные стрелки с названиями улиц.

«Сильпо» объединило в оформлении магазина две эпохи развития биржевых торгов, начиная с шумной бумажной до цифровой с компьютерами и криптовалютами.

Среди образов в супермаркете присутствуют деньги, графики, котировки акций и т.д.

Иллюстрации на обоях рассказывают о насыщенной жизни трейдеров, а в зоне алкогольного отдела можно рассмотреть старые фотографии брокеров и торгов.

Торговая площадь супермаркета составляет 1483 кв.

«Сильпо» открыт ежедневно с 08:00 до 23:00.

Ранее мы писали, что «Сильпо» превратило витрины и фасады супермаркетов в Днепре и Одессе в рождественские артобъекты.

Фото: «Сильпо»