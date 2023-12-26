Гастрономический ящик Пандоры: Птушкин и Кацурин выпустили гид едой Карпат

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Наталия Габрух
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Ресторатор Миша Кацурин и ведущий Антон Птушкин выпустили новый эпизод своего гастрономического шоу. Он посвящен еде Карпат.

В выпуске Птушкин и Кацурин попробовали форель со стеклянной корочкой и розовым мясом, которую выловили из озера собственноручно, отведали гуцульское фондю из свежей брынзы и вурды с домашним хлебом, разыскали наиболее аутентичную и эстетичную гостиницу Карпат, которой управляет пятое поколение гуцульской семьи, где попробовали копченых уток, мясо на вишневых ветвях и тар-тар с маринованными лисичками и цветками укропа.

Кроме того, ведущие шоу забронировали лучший видовой стол в Карпатах с небольшим барашком на двоих. Узнали, зачем гуцулы делают лошадок из сыра и где это попробовать. Также Пштукин и Кацурин попробовали белый борщ с квашеной свеклой, побывали в Буковеле, где попробовали банош, пирог с бычьими хвостами и костный мозг с трюфельной пастой.

Ранее мы писали, «Сохраненное украинское сокровище»: Птушкин и Кацурин выпустили гид едой Бессарабии .

Фото: скриншот видео

Уже видели видео о еде Карпат?
Опубликовано: 26 декабря 2023
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