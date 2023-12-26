На Харьковском массиве заработала кофейня Decaf с кофе без кофеина

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Ирина Маймур
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На Харьковском массиве открыли кофейню Decaf. Это уже третье заведение сети в столице.

Decaf специализируется на кофе без кофеина. Также в заведении есть кофе с кофеином, десерты, чаи и альтернатива (фильтр-кофе, пуровер).

В кафе можно приобрести кофе в упаковке, выпить на месте или взять с собой.

Цены: эспрессо – 35 грн, капучино – 48 грн, лат – 50 грн, фильтр-кофе – 55/70 грн, какао – 55 грн, чай – 50 грн

Адрес: ул. Тростянецкая, 6

Режим работы: 08:00–20:00 (будни); 09:00–20:00 (выходные)

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Ранее мы писали, что на Жилянской открылся лаунж-бар Hidden 2.0.

Фото: Decaf

Посещали ли вы раньше Decaf?
Опубликовано: 26 декабря 2023
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