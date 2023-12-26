В Украине разработали приложение с колядками разных регионов и масками персонажей вертепа

Во Львове разработали бесплатное приложение «Коляда», где можно найти слова и музыку любимых колядок, а также примерить виртуальные маски персонажей вертепа.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

В приложении можно также прослушать выполнение разных колядок. Здесь собраны известные христианские и древние народные колядки из Львовщины, Закарпатья, Киевщины, Харьковщины и Сумщины.

К записи колядок присоединились Львовская национальная академическая мужская хоровая капелла «Дударик», муниципальный хор «Гомін», а также хоровой коллектив Львовской детской школы искусств №5.

Также в приложении доступна функция дополненной реальности. Пользователи могут примерить рождественскую маску ангела, пастуха, царя и других персонажей украинского вертепа. Кроме этого можно записать собственное исполнение коляды, сохранить видео и поделиться им с друзьями.

Приложение было создано в рамках социальных инициатив IT-компании Tsukat Studio в партнерстве с управлением туризма и культуры Львовского городского совета.

Загрузить его можно в App Store и Play Market .

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Фото: Львовский городской совет.