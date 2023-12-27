Военные восстановили крафтовую мастерскую в Ирпене, которую уничтожили россияне

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Ирина Маймур
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В Ирпене восемь ветеранов, действующих военнослужащих восстановили собственную крафтовую мастерскую. Российские оккупанты полностью уничтожили ее в начале войны.

Об этом сообщили в пресс-службе Минветеранов.

Мастерскую в 2019 году создал ветеран Андрей Несмачный. Таким образом, после 8 лет службы он решил интегрироваться в гражданскую жизнь. В мастерской выдавали из стекла бокалы с шарами, затачивали ножи и шили ремни.

Во время полномасштабного вторжения российские оккупанты полностью уничтожили мастерскую. Для обновления пришлось искать новое помещение и финансирование.

«Нам нужна была помощь – и мы ее получили. Я подал заявку на участие в конкурсе проектов от Украинского ветеранского фонда #Стоим: Золотые руки и одержал победу. Поэтому теперь есть средства на восстановление помещения и закупку нового оборудования», — рассказал ветеран Андрей Несмачный.

Ранее мы писали, что переселенка из Краматорска производит в Закарпатье крафтовый шоколад на гречневом чае.

Фото: Украинский ветеранский фонд

Как вам крафтовая мастерская наших защитников?
Опубликовано: 27 декабря 2023
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