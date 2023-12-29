В «Эпицентре» на Оболони открылся корнер украинских брендов Etnika Home

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Ирина Маймур
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В «Эпицентре» на Оболони начал работу корнер Etnika Home от проекта Made In Ukraine.

Это уже второй магазин сети, пишет The Village Украина.

В Etnika Home можно приобрести мебель, текстиль, свечи, керамику, деревянные изделия, постельные принадлежности, косметику и ковры только украинских производителей.

Сейчас здесь продают декор от 25 предпринимателей, мастеров и мастериц, но в будущем хотят увеличить их количество до шестидесяти.

Etnika Home работает с 10:00 до 22:00 на втором этаже «Эпицентра» на улице Полярная, 20Д.

Made in Ukraine – проект, начавшийся в феврале 2013 года. За 10 лет было проведено 68 фестивалей и поп-ап-сторов в Украине и за рубежом, в которых приняли участие более 19000 участников.

Ранее мы писали о первом попапе Etnika Home от Made in Ukraine. Он открылся в ТРЦ Gulliver.

Фото: The Village Украина/Etnika Home

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Опубликовано: 29 декабря 2023
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