В этом году впервые в Украине может не открыться ни один из запланированных ТРЦ: причины

2024 год может стать первым за длительное время, когда в Украине не откроют ни одного нового торгового центра. Среди причин: рост затрат на строительство, нехватка рабочей силы и новый этап блекаутов, задерживающий ввод объектов в эксплуатацию.

Об этом пишет Украинский совет торговых центров со ссылкой на Forbes .

Отмечается, что в перечне перспективных объектов Киева – 22 будущих ТРЦ, многие проекты ожидаются и в других городах. В частности, на 2024 год до ввода в эксплуатацию было заявлено более 10 торгово-развлекательных центров площадью от 10 000 кв. м. Однако теперь девелоперы вынуждены переносить их открытие.

Крупнейший из анонсированных в этом году ТРЦ – столичный Ocean Mall, открытие которого планировалось на 1 сентября 2024 года . Однако запуск был перенесен на зиму 2024–2025, но без уточнения даты . Пока брокеры ищут арендаторов в проект.

Также в апреле были анонсы открытия трех торговых центров на западе Украины на 2024 год - ТРЦ Ukraine в Ужгороде, А7 в Ивано-Франковске и "Росвигов" в Мукачево. Впрочем, ни один из них не откроется в этом году, рассказал CEO RDA Андрей Лотоцкий, отметив, что новая предыдущая дата открытия – март 2025 год.

Некоторые обещанные ТРЦ переносятся девелоперами из года в год, так среди анонсированных на этот год проектов остаются ТРЦ "Лукьяновская", White Lines, April Mall в Киеве. В Одессе среди перспективных проектов – ТРЦ Акварель, в Днепре – Terra-Nova и Сечь, в Хмельницком – Sport City и Темп, в Ужгороде – Korona.

По данным UTG, заморожены или остаются на уровне концепции – еще 36 торгово-развлекательных центров. Главный вызов – это уменьшение количества работников на 40%, которые могут строить, – сказал он. При этом Лотоцкий отметил, что проблем с инвестициями или арендаторами нет, и практически все локации в будущих ТРЦ уже заняты.

Основные проблемы в области коммерческой недвижимости такие же, как и в других отраслях, по словам менеджера проектов коммерческой недвижимости RDA Олега Клопова, 80% опрошенных предпринимателей указали ключевыми вызовами в работе роста расходов на строительство и эксплуатацию, 67% - нехватка энергоресурсов, 48% - нехватку кадров, 40% – безопасность бизнеса.

Консультант на рынке коммерческой недвижимости, пообщавшийся с Forbes на условиях анонимности, уверяет, что в 2024 году не откроется ни один ТРЦ.

"Даже если подписаны все арендаторы и есть дата на этот год, то еще есть второй этап - ремонтные работы, на которые не каждый готов идти", - отметил он.

Операционный директор сети ТРЦ от Эпицентра Максим Шеремет заявил, что из двух заявленных на этот год объектов открыть могут только один – ТРЦ Green Gallery в Чабанах.

Без официального перенесения дат об открытии на 2024 год остаются Itown в Одессе, "Темп" в Хмельницком и несколько ТЦ площадью до 10 000 кв. м. Однако девелоперы и брокеры скептически относятся к шансам, что они приступят к работе в этом году.