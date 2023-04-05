Возле цирка открылось новое заведение, где подают квадратный кофе

В Киеве возле Национального цирка открылась кофейня «Квадрат кави». Особенностью заведения является квадратная посуда, в которой подают напитки.

Об этом заведение рассказывает в своем Instagram.

В заведении можно попробовать десерты, круассаны и тосты. А к Пасхе в кафе представили лимитированную серию квадратных Пасх.

Адрес: Тургеневская, 16

График работы: понедельник-пятница 7:30 до 20:00, суббота-воскресенье 9:00 до 20:00

Цены: эспрессо – 30 грн, капучино – 55 грн, латте – 60 грн, фильтр-кофе – 45 грн, матча – 65 грн, трубочка со сгущенкой – 48 грн.

Ранее мы писали, что на Бессарабке открылось новое чайное пространство с пуэрами, тостами и десертами.

Фото: «Квадрат кави» в Instagram