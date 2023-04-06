Украинские предприниматели могут получить грант на сумму до 3 млн евро: как подать заявку

Еврокомиссия запустила конкурс «Erasmus для молодых предпринимателей — Украина», чтобы поддержать украинских предпринимателей. С его помощью владельцы бизнесов смогут воспользоваться преимуществами внутреннего рынка ЕС.

Об этом сообщают на сайте Еврокомиссии.

В рамках проекта отберут организации в Украине и Европейском Союзе. Они примут у себя около 430 украинских предпринимателей и найдут для них владельцев бизнесов для сотрудничества в ЕС. Затем победителям конкурса окажут финансовую поддержку и помогут в оплате проживания и путешествия.

Податься на грант могут молодые украинские бизнесы, стремящиеся развивать свое дело. Общий бюджет конкурса — 3 миллиона евро.

Подать заявку на участие необходимо на сайте Еврокомиссии.

Заявки будут приниматься до 11 мая 2023 года (17:00:00 по брюссельскому времени).

Ранее мы писали, что Министерство цифровой трансформации Украины объявило о запуске гранта в размере 10 тысяч евро на развитие собственного дела.

Фото: Markus Spiske\Unsplash